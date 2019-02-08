Екатерина Андреева разревелась из-за убийства подопечного

Известная телеведущая Екатерина Андреева сообщила об убийстве браконьерами леопарда Килли, послом которого она является от Всемирного фонда дикой природы. Жестокая расправа над животным произошла в Абхазии.

"Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли", — написала Андреева.

По ее словам, всего на Кавказе было пять леопардов.

"Теперь их четверо, мой крошка Леокот Килли больше не прыгнет, не зарычит, не заведет котят-пятнистиков. Еще четыре капкана, еще четыре выстрела, и они больше не будут жить с нами", — рассказала о пережитом стрессе телеведущая.

Программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе была разработана в 2005 году специалистами российского отделения фонда WWF и учеными РАН

В своем посте в Instagram Андреева также обрушилась с критикой на законодателей. По ее мнению, ни в Абхазии, ни в России нет "нормального и жесткого" закона о защите животных. Она также вспомнила историю с охотой губернатора Иркутской области и скандал с участием Эдгарда Запашного.