Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатерина Андреева разревелась из-за убийства подопечного 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известная телеведущая Екатерина Андреева сообщила об убийстве браконьерами леопарда Килли, послом которого она является от Всемирного фонда дикой природы. Жестокая расправа над животным произошла в Абхазии.
"Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли", — написала Андреева.
По ее словам, всего на Кавказе было пять леопардов.
"Теперь их четверо, мой крошка Леокот Килли больше не прыгнет, не зарычит, не заведет котят-пятнистиков. Еще четыре капкана, еще четыре выстрела, и они больше не будут жить с нами", — рассказала о пережитом стрессе телеведущая.
Программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе была разработана в 2005 году специалистами российского отделения фонда WWF и учеными РАН.
В своем посте в Instagram Андреева также обрушилась с критикой на законодателей. По ее мнению, ни в Абхазии, ни в России нет "нормального и жесткого" закона о защите животных. Она также вспомнила историю с охотой губернатора Иркутской области и скандал с участием Эдгарда Запашного.
ТВ Центр: последние новости
"Не возжелай мужа соседки твоей": Познер вступился за Собчак Дача за 30 миллионов: кому достанется наследство Юрского Умер актер из "Убийства в Восточном экспрессе"
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Андреева , РАН
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение