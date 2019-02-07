Александра Яковлева опровергла госпитализацию

Актриса Александра Яковлева опровергла слухи о своей госпитализации.

Как сообщает агентство ФАН, артистка «очень смеялась», узнав, что состояние ее здоровья резко ухудшилось.

Она сообщила, что «жива-здорова и готовится к премьере», и предположила, что слухи о ее плохом самочувствии распространяют «враги».

Ранее СМИ сообщили, что Александру Яковлеву экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга, после того как у нее пошла пена изо рта и начались судороги во время просмотра телевизора.