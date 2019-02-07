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Александра Яковлева опровергла госпитализацию 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Чародеи"
Актриса Александра Яковлева опровергла слухи о своей госпитализации.
Как сообщает агентство ФАН, артистка «очень смеялась», узнав, что состояние ее здоровья резко ухудшилось.
Она сообщила, что «жива-здорова и готовится к премьере», и предположила, что слухи о ее плохом самочувствии распространяют «враги».
Ранее СМИ сообщили, что Александру Яковлеву экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга, после того как у нее пошла пена изо рта и начались судороги во время просмотра телевизора.
Шоу-бизнес , Александра Яковлева
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