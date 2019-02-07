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Панин заявил о намерении уехать из России 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ТАСС
Актер Алексей Панин опроверг слухи об иммиграции в США. На своей странице в Instagram Панин разместил видеопослание, в котором признался, что хочет однажды покинуть Россию навсегда.
«Я обязательно уеду из России, но это будет не завтра и это будет точно не Америка», — приводит слова Панина РИА «Новости».
Ранее в посвященном актеру аккаунте появилась фотография загранпаспорта, якобы принадлежащего Алексею Панину, с американской визой.
Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»
Несмотря на подпись к фото, которая гласила, что это «билет в один конец», поклонники Панина отметили, что виза имеет тип P3, который позволяет лишь временно работать на территории США.
Шоу-бизнес , Алексей Панин , РИА Новости , США
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