Панин заявил о намерении уехать из России

Актер Алексей Панин опроверг слухи об иммиграции в США . На своей странице в Instagram Панин разместил видеопослание, в котором признался, что хочет однажды покинуть Россию навсегда.

«Я обязательно уеду из России, но это будет не завтра и это будет точно не Америка», — приводит слова Панина РИА «Новости».

Ранее в посвященном актеру аккаунте появилась фотография загранпаспорта, якобы принадлежащего Алексею Панину, с американской визой.

Несмотря на подпись к фото, которая гласила, что это «билет в один конец», поклонники Панина отметили, что виза имеет тип P3, который позволяет лишь временно работать на территории США.