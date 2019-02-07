Таким образом юморист встретил новый год по восточному календарю.
Евгений Петросян встретил новый год по восточному календарю оригинальным способом — он сфотографировался и «пообщался» с настоящим поросенком по имени Фаня. Об этом 73-летний юморист поспешил рассказать своим подписчикам в Instagram.
«Год Свиньи вступил в свои права, и вот, значит, заигрываю с разными свинюшками! Это свинья Фаня, но это мальчик. Она, в смысле он, капризный, но при этом пугливый. Ему 9 месяцев… не могу сказать, что мы ровесники! Но общий разговор завязался!», — подписал Петросян снимок, на котором он гладит маленького поросенка.
Поклонники юмориста пришли в восторг от умиления и пожелали ему всего самого лучшего в наступившем году.
«Прелесть какая! Евгений Ваганович, пусть этот миленький талисманчик принесёт Вам только удачу, здоровье и много радостных и счастливых дней!», «Какой милый поросёночек», «Какая милая фотография, красивая», «Ах, какой милый хрюндель!», — написали комментаторы.