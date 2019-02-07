Петросян сфотографировался и «завязал разговор» со свиньей

Таким образом юморист встретил новый год по восточному календарю.

Евгений Петросян встретил новый год по восточному календарю оригинальным способом — он сфотографировался и «пообщался» с настоящим поросенком по имени Фаня. Об этом 73-летний юморист поспешил рассказать своим подписчикам в Instagram.

«Год Свиньи вступил в свои права, и вот, значит, заигрываю с разными свинюшками! Это свинья Фаня, но это мальчик. Она, в смысле он, капризный, но при этом пугливый. Ему 9 месяцев… не могу сказать, что мы ровесники! Но общий разговор завязался!», — подписал Петросян снимок, на котором он гладит маленького поросенка.

Поклонники юмориста пришли в восторг от умиления и пожелали ему всего самого лучшего в наступившем году.