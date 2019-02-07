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В Москве скончался актер Александр Зоточкин 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: kino-teatr.ru
В Москве скончался актер Александр Зоточкин, передает «НСН».
34-летний артист умер в реанимации одной из московских больниц. Причины его смерти не называются.
Зоточкин известен зрителям по фильмам и сериалам «ОСА», «Косатка», «Кино про Алексеева», «Временщик», «Неравный брак», «Шериф».
Зоточкин окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. В 2007 году работал в Калужском ТЮЗе. С 2008 по 2013 год — артист Калужского драматического театра.
Актера похоронят в Моршанске Тамбовской области.
Шоу-бизнес , Александр Зоточкин , Москва
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