61-летней звезде российского кино стало плохо во время просмотра телевизора
Российская актриса Александра Яковлева госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. У бывшей жены журналиста Александра Невзорова в четверг случился судорожный припадок.
Звезде фильмов "Экипаж" и "Чародеи" стало плохо в квартире во время просмотра телевизора. У 61-летней актрисы начались судороги, пошла пена изо рта. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Медикам удалось спасти Яковлеву. В настоящий момент ее состояние стабилизировалось.
Актриса Александра Яковлева получила известность благодаря своим ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Парашютисты".
Ранее сообщалось о госпитализации актера Федора Добронравова.