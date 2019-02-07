Актриса Яковлева экстренно госпитализирована

61-летней звезде российского кино стало плохо во время просмотра телевизора

Звезде фильмов "Экипаж" и "Чародеи" стало плохо в квартире во время просмотра телевизора. У 61-летней актрисы начались судороги, пошла пена изо рта. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Медикам удалось спасти Яковлеву. В настоящий момент ее состояние стабилизировалось.

Актриса Александра Яковлева получила известность благодаря своим ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Парашютисты".