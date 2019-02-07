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Актриса Яковлева экстренно госпитализирована 

ТВ Центр + ещё 3 49 минут назад
Фото: ©Агентство городских новостей "Москва"
61-летней звезде российского кино стало плохо во время просмотра телевизора
Российская актриса Александра Яковлева госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. У бывшей жены журналиста Александра Невзорова в четверг случился судорожный припадок.
Звезде фильмов "Экипаж" и "Чародеи" стало плохо в квартире во время просмотра телевизора. У 61-летней актрисы начались судороги, пошла пена изо рта. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Медикам удалось спасти Яковлеву. В настоящий момент ее состояние стабилизировалось.
Актриса Александра Яковлева получила известность благодаря своим ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Парашютисты".
Ранее сообщалось о госпитализации актера Федора Добронравова.
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