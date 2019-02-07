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Собчак заметили на премьере спектакля Богомолова 

ТВ Центр + ещё 1 38 минут назад
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В Сети появилось фотография с премьеры премьеру спектакля режиссера Константина Богомолова "Ай Фак. Трагедия". На нее приехала телеведущая Ксения Собчак. На фото видно, как журналистка в темно-зеленом плаще занимает место в зрительном зале, пишет РЕН. ТВ.
©Telegram-канал K/On/Off
В январе появились слухи, что в семье Собчак и Максима Виторгана произошел разлад, а у телеведущей роман с Богомоловым. Поводом к этому послужила драка актера и режиссера в кафе в центре Москвы. Комментируя слухи, Собчак подчеркнула, что женщина имеет право "работать тем, кем она хочет, спать и жить с тем, с кем она хочет".
В то же время StarHit пишет, что супругов видели вместе на дне рождения мужа общей подруги. И Собчак, и Виторган выглядели счастливыми.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , StarHit
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