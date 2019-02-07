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Сын Елены Яковлевой покрасил волосы в розовый цвет 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: КП
Денис Шальных любит экспериментировать с внешностью — его тело покрыто татуировками на 70%.
Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой и актёра Валерия Шальных, опубликовал сториз с Instagram, где он показал окрашенные в розовый цвет волосы и бороду. Денис занимается бодибилдингом и покрыл своё тело татуировками почти полностью, в том числе и лицо. Новое дополнение к имиджу выглядит броско, но органично.
instagram.com/moonmoonotterboi/
Денис Шальных пробовал пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с кино: в детстве он снялся в фильме «Тайна „Волчьей пасти“, работал на киноплощадках, поступил на режиссёрский факультет в Москву, но бросил на третьем курсе. Сейчас молодой человек занимается музыкой и фитнесом.
Елена Яковлева привыкла к особенной внешности своего сына. „Когда Денис захотел сделать первую татуировку, сказал мне об этом. Мол, хочу набить портрет Дика, нашей собаки, любимца семьи, я удивилась: „Как портрет? Разве такое возможно?“ Оказалось, возможно — по фотографии. И Денис сделал очень красивый портрет Дикуни на руке. Так что первая татушка получилась прикольной и трогательной“, — приводит слова актрисы портал Вigpicture.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Сделай сам , Валерий Шальных , Денис Шальных , Елена Яковлева
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