Муза Петросяна решилась на радикальные меры в борьбе за свою честь

Муза юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устала от преследования СМИ и обратилась в правоохранительные органы , для того, чтобы ей помогли бороться с клеветой в ее адрес. Также она направила в некоторые издания официальное требование, запрещающее распространение фотографий и сбора информации, которые касаются ее личной жизни.

Молодая возлюбленная 73-летнего артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, устав от преследований прессы, решилась на радикальные меры. В своем инстаграме она сообщила об обращении в правоохранительные органы для того, чтобы те помогли ей остановить распространение клеветы в ее адрес. Помимо этого, Брухунова направила некоторым СМИ официальное требование, в котором запрещает распространение фотографий и сбора информации, которые касаются ее личной жизни.

«В последнее время участились попытки сбора информации о моей частной жизни со стороны различных СМИ. Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия. Тем не менее, мое терпение имеет границы», — написала Татьяна.

В заключение она обратилась к журналистам «порядочных» СМИ с просьбой не лезть в ее личную жизнь, поскольку это «преследуется по закону».

Тем не менее, многие продолжают проявлять интерес к Брухуновой, и она даже отвечает на вопросы журналистов, правда, делает это не совсем охотно. К примеру, на вопрос о детях пассия Петросяна коротко ответила: «Нет».

Брухунова не раз жаловалась на критику и нападки со стороны интернет-ненавистников и прессы. В последнее время у нее заметно увеличилось число подписчиков в соцсетях, которые постоянно норовят оставить на ее страничке злобные комментарии, шутки и свое ценное мнение. К примеру, некоторые пользователи дали ей оскорбительное прозвище «подстилка Петросяна».

Напомним, что в конце 2018 года девушка дала интервью Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив». Татьяна рассказала, что на момент их с Евгением Вагановичем знакомства он был одинок и выглядел беспомощно. Также она убеждена, что не несет вины за распад звездной семьи, — к тому моменту артисты уже долгое время не жили вместе. Однако, эти откровения не убедили ненавистников в ее невиновности.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани», — написала девушка в своем инстаграме.

Находясь в крайне удрученном состоянии от интернет-травли, Татьяна взмолилась о том, чтобы ее оставили в покое.

«Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — написала Брухунова.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто все же поддержал молодую возлюбленную юмориста, советуя ей не обращать внимание на высказывания совершенно чужих людей.

«Не обращайте внимания, это скоро закончится. Уверен, вы станете отличной женой и мамой!» — обратился к Татьяне доброжелательный подписчик.

В январе Петросян со своей девушкой отдыхал в Барселоне. Несмотря на то что влюбленные предусмотрительно не публиковали в соцсетях совместные снимки, по фотографиям в их инстаграмах понятно, что они посещали одни и те же места. Евгений и Татьяна проживали в одном из самых шикарных отелей города, посещали модные рестораны и в целом прекрасно провели время.

Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко в середине ноября 2018 года.

«Cуд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — приводит слова адвоката Петросяна Сергея Жорина ТАСС.

Слухи о предстоящем разводе юмористов, проживших в браке более 30 лет, стали распространяться в начале августа 2018 года. В прессе тогда звучала информация о том, что Степаненко якобы претендует на 80 процентов совместно нажитого имущества. Сами артисты давали мало комментариев по ситуации. Петросян заявлял, что рассчитывает на нормальное общение с бывшей женой, тогда как Степаненко называла их расставание — «делом житейским».