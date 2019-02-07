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Интерес к музыке Децла вырос в 150 раз 

Рамблер + ещё 8 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Интерес к музыке Децла после его смерти вырос в 150 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на музыкальные сервисы.
«Количество прослушиваний 3 февраля увеличилось в 150 раз по сравнению со 2 февраля. По итогам 4 февраля песни артиста впервые попали в топ-100 социальной сети «ВКонтакте» и музыкального приложения BOOM», — рассказали изданию в пресс-службе «ВКонтакте».
Самым популярным треком стали «Слезы», в топ-100 также вошли композиции «Письмо», «Вечеринка у Децла», «Кто ты?» и «Кровь моя, кровь».
По информации музыкального сервиса Zvooq, количество прослушиваний треков Децла выросло в 157 раз за период с 3 по 6 февраля, число слушателей увеличилось в 100 раз.
О смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, стало известно 3 февраля. Он скончался от остановки сердца после выступления в Ижевске. Музыканту было 35 лет.
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