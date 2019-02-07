Молодой муж Надежды Бабкиной пошутил про приближающуюся к нему шизофрению

Евгений Гор заметил, что уже неделю у него наблюдается «непроходящее чувство потерянности».

Молодой гражданский муж знаменитой певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор на своей страничке в социальной сети Instagram разметил достаточно странный пост. Он заметил, что его не покидает чувство как будто он олень. При этом он сразу оговорился, что не имеет в виду, что ему наставили рога. Просто он чувствует себя тупицей. Певец заметил, что у него наблюдается непроходящее чувство потерянности.

«То ли переход из зимы в весну, но тогда это признак приближающейся шизофрении, либо недостаток витамина D, особенно после солнечного отпуска. Надеюсь в случае авитаминоза поможет витаминная аптечка. В любом случае, пытаюсь побороть свой «оленизм» и оставить его только лишь на любимом свитере с оленями. Там они гораздо лучше смотрятся», — заметил он.

«Это постотпускной синдром. Пройдет. А свитер классный!» «Жень, уж у кого-кого, а у вас там на севере такого добра должно быть много. Свой я тебе не отдам», «Женечка, до весны ещё далеко. Говорят, что март будет зимним месяцем. Так что витаминов побольше и качественный секс», «Это говорит человек, который по-французски, по-английски трещит и ведёт свой бизнес. Все бы люди были бы такими оленями», — заметили в комментариях пользователи.