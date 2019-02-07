«Мы жили семьей»: Серябкина впервые об отношениях с Темниковой

Противостояние экс-солисток группы SEREBRO Елены Темниковой и Ольги Серябкиной длится уже пятый год. Девушки на дух друг друга не переносят, хотя до конфликта были лучшими подругами. В откровенной беседе Серябкина рассказала почему обижена на близкого когда-то человека.

Разногласия начались в 2014 году, когда Темников объявила о своем уходе из девичьего коллектива. Тогда она заявила прессе, что ей приходилась "играть" в дружбу с Серябкиной. Она не испытывала искренней приязни к коллеге.

Рассказ Лены шокировал подругу и их продюсера Максима Фадеева . Ольга поставила точку в дружбе и о конфликте публично до сегодняшнего дня старалась не вспоминать.

Серябкина рассказала, что поступок приятельницы стал для нее большим ударом. Она действительно любила подругу и всегда была честна с ней.

"Это вообще трэш, — говорит Ольга, вспоминая о том заявлении Лены. — Учитывая обстоятельства, как мы жили, это была моя лучшая подруга. Мы жили семьей, искренне. Я уже не знаю как "мы", но я так точно. Также у нас были потрясающие отношения с Максом. Макс всю жизнь считал, что она его дочками".

Серябкина отметила, что незадолго до ухода Темниковой, атмосфера в коллективе действительно была непростой.

"В какой-то момент что-то изменилось, пошло не так. Стало все видоизменяться, не скажу, что в позитивную сторону, тем не менее было неожиданно. По сути, вопрос исчерпан за давностью лет", — рассудила экс-солистка SEREBRO.

Также Ольга прокомментировала прямой эфир бывшей подруги в Instagram. Темникова тогда сообщила поклонникам, что при личной встрече за кулисами одного из мероприятий Серябкина не стала даже здороваться с ней. Лена отметила, что бывшая приятельница только на словах переживает о том, что их дружба закончилась.