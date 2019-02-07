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Актер Панин заявил, что в России живут «идиоты» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин грубо высказался в отношении россиян, критически оценивающих его поведение на публике.
Артист отметил, что ему нравится провоцировать публику.
"Как же я люблю издеваться над идиотами, которые населяют большую часть этой страны!" — написал Панин в Instagram.
При этом актер вызвал негативную реакцию даже со стороны своих поклонников, несмотря на то, что многие из них отнесли себя к "меньшей части страны".
"Спасибо конечно за идиотов, ну вот я например, подписалась на тебя как на публичного человека, зачем ты так отзываешься о своих подписчиках", — отметила sachenko33.
Ранее Панин опубликовал в Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой, намекнув на свою эмиграцию в США.
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Шоу-бизнес , Общество , Социология , Алексей Панин
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