Актер Панин заявил, что в России живут «идиоты»

Актер Алексей Панин грубо высказался в отношении россиян, критически оценивающих его поведение на публике.

Артист отметил, что ему нравится провоцировать публику.

"Как же я люблю издеваться над идиотами, которые населяют большую часть этой страны!" — написал Панин в Instagram.

При этом актер вызвал негативную реакцию даже со стороны своих поклонников, несмотря на то, что многие из них отнесли себя к "меньшей части страны".

"Спасибо конечно за идиотов, ну вот я например, подписалась на тебя как на публичного человека, зачем ты так отзываешься о своих подписчиках", — отметила sachenko33.

Ранее Панин опубликовал в Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой, намекнув на свою эмиграцию в США.