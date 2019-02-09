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«Иногда пишут: „Уродина!“: Лолита не обращает внимание на критику в свой адрес 

Teleprogramma.pro + ещё 1 11 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Звездная певица научилась контролировать свои эмоции.
Известную певицу Лолиту многие называют «женщиной без комплексов». Звезда, если в этот день у нее нет выступления, вполне может выйти на общение не накрашенной. Она не понимает, что в этом неприличного. «Зрители должны видеть артиста не срущим, не блюющим, не жрущим и обязательно накрашенным. Это не ко мне», — заметила певица.
Исполнительница заявила, что ей иногда пишут в соцсетях: «Уродина!» Есть даже группы в соцсетях, где ее терпеть не могут. Там про нее говорят, что она наркоманка, алкоголичка. Сама звезда не обращает на это внимание. Сейчас у Лолиты другие заботы. Из-за перенапряжения у исполнительницы стало скакать давление. Порой ей даже приходилось отменять концерты. Спасли звезду пиявки. Несколько сеансов гирудотерапии сотворили чудо. По ее мнению, это куда лучше, чем есть горстями таблетки или ложиться под капельницу.
Сейчас Лолита борется с аллергией. У нее начинают течь слезы из глаз без всякого повода. Пока звезда не знает, как решить эту проблему, сообщает «Собеседник».
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Шоу-бизнес , ИД "Собеседник"
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