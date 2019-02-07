Ведущий Борисов возмутил своей реакцией на затравленную Волочкову

Недавно Анастасия Волочкова стала главной героиней очередного выпуска скандально известного ток-шоу "Пусть говорят". Вначале обсуждалась тема похищения отца-инвалида балерины. Однако затем на шоу появился бизнесмен из Краснодара , которого Анастасия Волочкова обвинила в обмане и несоблюдении договоренностей. А еще показали и ее бывшего водителя Александра Скиртача, который комментировал происходящее в студии за кулисами. Скиртач не отказал себе в удовольствии сказать о Волочковой немало нелестных слов.

Посмотревший шоу Сергей Зверев пришел в ужас.

"Зачем же они так жестко, ведь Настя — артистка Большого театра, заслуженный человек. Разве можно так делать некрасиво? Она только отметила день рождения, вся в эйфории пришла на программу, а там расстрел. Настя — такая крутая балерина, разве можно ее было так поносить? Еще любовника позвали — она не хотела, чтобы он там был", — прокомментировал звездный стилист.

Зверева возмутило поведение ведущего Дмитрия Борисова. "Я думал, что ведущий не позволит такие варианты. Борисов же вроде бы приличный. Вот такие дела. В комментариях пишут, что он всю программу ржал над Настей", — отметил Сергей.

Именитый цирюльник убежден, что Анастасия Волочкова стала жертвой организованной травли.