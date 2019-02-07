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«Презрение и ненависть»: Зарубина и Поргина сцепились из-за Малинина 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Конфликт артисток разгорелся после выступления Людмилы Поргиной на одной из телепрограмм. Вдова Николая Караченцова не скрывала своего возмущения поведением певицы Ольги Зарубиной. Меж тем, вокалистка не осталась в стороне и тоже нашлась с ответом.
Поргина уверена, что Зарубина сама виновата в затянувшемся конфликте с бывшим мужем певцом Александром Малининым. По мнению вдовы Караченкова, все проблемы от того, что Ольга лютой ненавистью ненавидит своего бывшего.
Людмила Андреевна призвала певицу простить экс-супруга.
"Меня просто поразило, что у Зарубиной ненависть к бывшему мужу хранится долгие годы! Человек не может жить и хранить злость столько лет. Она сама признавалась, что копит ненависть. Зачем? Ведь это было давно", — рассуждает Поргина.
Вдова народного артиста отметила, что постоянные скандалы отражаются на общей дочери Малинина и Зарубиной — Кире. Из-за родительских споров девушка находится в депрессивном состоянии.
Поргина добавила, что Зарубина наплевательски относится к близким. Ходят слухи, что Ольга недобросовестно следила за больной матерью от чего та скончалась.
Сама Ольга Зарубина, услышав заявление вдовы Караченцова отметила, что не ожидала он нее такой реакции. Певица вскользь заметила, что всегда уважала Поргину, несмотря на то что многие отзываются о ней крайне негативно.
Также Ольга сообщила, что она не умеет копить злобу, она быстро все прощает и забывает. Малинина она презирает как мужчину и как отца своей дочери.
"Но презрение и ненависть — это разные вещи. Раздражение есть — я этого не скрываю", — заметила она.
Также вокалистка добавила, что инициатором конфликта всегда была семья Малинина.
"Я удивляюсь Поргиной: не зная моих отношений с дочерью, она говорит, что Кира — несчастная девочка. Я никогда не бросала свою дочь. Это единственное и самое дорогое, что есть в моей жизни", — накинулась на Людмилу Андреевну певица. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
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Шоу-бизнес , Николай Караченцов , Александр Малинин
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