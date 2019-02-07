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Ревва «напророчил» смерть Децла 

Рамблер 39 минут назад
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov
Пользователи инстаграма напомнили юмористу Александру Ревве о карме за шутку 15-летней давности о смерти рэпера Децла, сообщают «Дни.ру».
35-летний Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался 3 февраля в результате остановки сердца.
15 лет назад Ревва, будучи игроком команды КВН «Утомленные солнцем», в эфире Первого канала на мотив песни Толмацкого «Вечеринка у Децла» спел о смерти рэпера.
«Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», — пропел он под гитару.
После того как Децл умер по-настоящему, в инстаграме Реввы стали появляться комментарии поклонников рэпера, припоминавших юмористу эту шутку. Они осуждали Ревву, винили в том, что он проклял Децла, и даже призывали беречься кармы.
«Ну так каждому можно напророчить, бессмертных нет»﻿, — писали другие.
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