Ревва «напророчил» смерть Децла

Пользователи инстаграма напомнили юмористу Александру Ревве о карме за шутку 15-летней давности о смерти рэпера Децла, сообщают «Дни.ру».

35-летний Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался 3 февраля в результате остановки сердца.

15 лет назад Ревва, будучи игроком команды КВН «Утомленные солнцем», в эфире Первого канала на мотив песни Толмацкого «Вечеринка у Децла» спел о смерти рэпера.

«Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», — пропел он под гитару.

После того как Децл умер по-настоящему, в инстаграме Реввы стали появляться комментарии поклонников рэпера, припоминавших юмористу эту шутку. Они осуждали Ревву, винили в том, что он проклял Децла, и даже призывали беречься кармы.