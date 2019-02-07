Алкоголизм изуродовал красавицу-жену Ефремова

Бывшая жена известного актера, артистка Ксения Качалина спивается в одиночестве. Пристрастие к спиртному изменило некогда привлекательную цветущую женщину, возлюбленную Михаила Ефремова до неузнаваемости.

47-летняя Качалина живет в Москве , в элитном доме в Брюсовом переулке. Светской львице когда-то рукоплескала Европа, она покорила сердца актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова.

Сегодня от прежнего обаяния и красоты ничего не осталось. Алкоголь, одиночество и разочарование в любви сделали Качалину неузнаваемой. Гражданский брак с Охлобыстиным длился два года. Потом были отношения с музыкантом Алексеем Паперным. А ее новорожденный ребенок прожил всего три дня.

От Михаила Ефремова Ксения родила дочь Анну-Марию. Но разрыв с актером добил Качалину, передает Пятый канал. Она перестала следить за собой и домом, начала все больше выпивать. В ее квартире грязно, везде разбросаны вещи, обои оборваны. Кухонный стол захламлен немытой посудой и остатками продуктов.

Окружение бывшей жены Ефремова уверено, что Качалину нужно спасать. Ее здоровье, как физическое, так и душевное, вызывает у знакомых серьезные опасения.

Сейчас она совершенно одна — нет спутника жизни, не навещает ее и дочь от Михаила Ефремова. С ним она иногда общается. Актер иногда даже помогает экс-возлюбленной деньгами. Единственная радость актрисы — любимые кошки.

Ксения делала попытки вернуться к нормальной жизни — поехала лечиться в Индию. Как рассказали знакомые бывшей жены Ефремова, вместо исцеления за проведенные там семь лет Качалина приобрела помимо алкогольной и другую тяжелую зависимость. Об этом говорят знакомые артистки.