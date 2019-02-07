Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена страница загранпаспорта с визой США. Фотография наделала много шума в Сети.
В подписи к снимку Панин намекнул на то, что собирается навсегда покинуть родину.
"Билет в один конец", — приводит текст подписи Газета.Ру.
Кроме того, в комментарии к фото актер процитировал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия…".
Пользователи усомнились в намерениях артиста. Они отметили, что виза, размещенная на снимке, относится к типу P3. Она позволяет находиться на территории США лишь временно.
ТВЦ.Ru решил разобраться в ситуации и узнать все у самого Алексея Панина. Однако разговаривать он не захотел.
"Я не общаюсь с российскими журналистами. Это не уважать себя. Извините, ради бога. Поэтому комментировать я вам ничего не буду. Общаться с российскими журналистами — это себя не уважать! До свидания", — заявил актер.