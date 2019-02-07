«Извините, ради бога»: Панин об отъезде в США

Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена страница загранпаспорта с визой США . Фотография наделала много шума в Сети.

В подписи к снимку Панин намекнул на то, что собирается навсегда покинуть родину.

"Билет в один конец", — приводит текст подписи Газета.Ру.

Кроме того, в комментарии к фото актер процитировал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия…".

Пользователи усомнились в намерениях артиста. Они отметили, что виза, размещенная на снимке, относится к типу P3. Она позволяет находиться на территории США лишь временно.

ТВЦ.Ru решил разобраться в ситуации и узнать все у самого Алексея Панина. Однако разговаривать он не захотел.