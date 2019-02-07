Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни

Каждое появление главной эстрадной пары страны страны на публике становится сенсацией. Простые зевака и репортеры сметают все на своем пути в надежде сделать удачный кадр Примадонны и ее пятого мужа.

Верник и Пугачева встретились возле фуршетного стола киноцентра "Октябрь", но артистка к разносолам даже не притронулась.

"Хочется есть, а нельзя, — вздохнула певица. — И причин много разных — концерт на носу, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше, значит, меньше жрать!"

О неизлечимом сахарном диабете Алла Пугачева говорит не впервые. Десять лет назад она исповедовалась у духовника в Киеве-Печерской лавре. Близкий друг артистки митрополит Владимир после приватной беседы предложил выпить красного вина — кагора.

"Мне нельзя сладкое, — призналась тогда Алла Борисовна едва слышным голосом своему духовному наставнику. — У меня диабет. Я могу лишь пригубить. Вообще, уже давно пытаюсь не есть сладкого, сахар скачет сильно".