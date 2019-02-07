Иван Макаревич вспомнил, как записал дуэт с Децлом

Актер и музыкант Иван Макаревич , сыгравший одну из главных ролей в фильме «Русский бес», поделился воспоминаниями о работе с рэпером Децлом. Артист записывает свои композиции под именем James Oclahoma, и совместная песня со скончавшимся коллегой стала одной из последних в его репертуаре.

Сын лидера «Машины времени» не скрывает, что опечален внезапным уходом из жизни Кирилла Толмацкого. Его новый альбом, в который вошел общий трек с Иваном, был выпущен накануне трагедии.

«Буквально недавно вышел у него альбом. Немножко это странно, конечно. Что мы только начали с ним работать, и печальная такая ситуация приключилась», — признался Макаревич в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Децлу стало плохо после выступления на частной вечеринке в ижевском клубе Posh. Состояние 35-летнего артиста ухудшилось стремительно, вызванные в клуб врачи не успели спасти певца. Как выяснилось по результатам экспертизы, перед смертью Толмацкий не принимал запрещенных веществ. Похороны Децла прошли на Пятницком кладбище столицы.