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Иван Макаревич вспомнил, как записал дуэт с Децлом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: соцсети
Актер и музыкант Иван Макаревич, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Русский бес», поделился воспоминаниями о работе с рэпером Децлом. Артист записывает свои композиции под именем James Oclahoma, и совместная песня со скончавшимся коллегой стала одной из последних в его репертуаре.
Сын лидера «Машины времени» не скрывает, что опечален внезапным уходом из жизни Кирилла Толмацкого. Его новый альбом, в который вошел общий трек с Иваном, был выпущен накануне трагедии.
«Буквально недавно вышел у него альбом. Немножко это странно, конечно. Что мы только начали с ним работать, и печальная такая ситуация приключилась», — признался Макаревич в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Децлу стало плохо после выступления на частной вечеринке в ижевском клубе Posh. Состояние 35-летнего артиста ухудшилось стремительно, вызванные в клуб врачи не успели спасти певца. Как выяснилось по результатам экспертизы, перед смертью Толмацкий не принимал запрещенных веществ. Похороны Децла прошли на Пятницком кладбище столицы.
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Шоу-бизнес , Иван Макаревич
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