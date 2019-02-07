Дана Борисова обратилась к Богу

Телеведущая выложила в «Инстаграме» свое фото в храме и попросила поклонников не осуждать ее за это Дана Борисова решилась на необычную для ее круга публикацию. Гламурная телезвезда удивила всех фотографией перед иконой Николая Чудотворца и молитвой, которую она опубликовала в подписи к фото:

«Господи, прости меня за осуждение, даже ненарочное других, за своеволие, за недостаток любви к самым близким людям моим, столько всего происходит, такого что указывает мне на мои ошибки, недостаток смирения, здравомыслия и благоразумия. Отдаю тебя в руки твои и да будет на ВСЕ ВОЛЯ ТВОЯ. Сходила в храм, и зажгла наконец то свечи в доме. Дай доброты и спокойствия в моем сердце., и помоги нам воссоединиться с доченькой Апполинарией (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

"И ПРОШУ, не осуждайте что выложила эти фото, КОГДА БЫЛА В ИЗРАИЛЕ НА РОЖДЕСТВО НИ ЕДИНОЙ ФОТКИ И СТОРИЗ НЕ БЫЛО ИЗ ХРАМА ГРОБА ГОСПОДНЕГО, а вот сейчас так хочу и выкладываю это искренне, будьте и вы добрее», — добавила телеведущая.

Не все поклонники поддержали этот порыв Даны Борисовой и ее публичное покаяние сочли пиаром и показухой, хотя большинство приняло эту публикацию как призыв к посещению храма. Фолловеры поинтересовались, какой приход посетила телезвезда, чтобы последовать ее примеру.