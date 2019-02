Стадион был много лет закрыт на капитальную реконструкцию — поменялось здесь все, включая название, появилась крыша, стало комфортнее сидеть и лучше видно. И символично, что открылся он именно концертом Димы, который показал настоящий космос. А в нем — огромную "Планету Билан".

Подобное стремлением двигало и Биланом. Он представил ставил программу, в которой каждый зритель ощутил себя частью огромной Вселенной — сложной, загадочной, таинственной. И каждая минута высокотехнологичного и масштабного концерта подчеркивали это.

Программу Билан поделили на пять разных по эмоциям и настроению тематических блока. Началось же все с "Рождения", где очень метафорично показано появление на свет Димы — человека и артиста. "Родители назвали меня "Победителем", — рассказал Дима зрителем. И знатоки подробностей его биографии тут же вспомнили, что от рождения он был Виктором, что на латыни как раз и означает "Победитель".

В этой программе артист не только спел все своих главные хиты, но отдал дань уважения и своим опытным коллегам, у которых он не перестает учиться, — исполнил кавер-версии хитов Ирины Аллегровой, Аллы Пугачевой , а с Уитни Хьюстон даже спел "дуэтом" ее хит I look to You.