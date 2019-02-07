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Умер актер сериалов «Зачарованные» и «Бесстыдники» 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: соцсети
Умер американский комик и актер Стив Бин (настоящее имя Стивен Леви). Об этом сообщает The Variety.
Ему было 58 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
В 2016 году у артиста выявили редкую болезнь — рак носа. После постановки диагноза Стив Бин решил рассказать о жизни с болезнью и процессе лечения в своем эссе «Мой год без носа», опубликованном в журнале MEL.
Актер родился 27 апреля 1960 года в Массачусетсе. В 20 лет он начал выступать вместе с комиком Крисом Зито и стал популярным среди бостонской аудитории в качестве комедианта. После переезда в Лос-Анджелес он начал писать для известных юмористических шоу и сниматься в кино.
Стив Бин известен по ролям в таких сериалах, как «Зачарованные», «Бесстыдники», «Рэй Донован», «Женаты и с детьми», «Держись, Чарли!» и «Дарма и Грег». Он также снялся в фильмах «Мышиная охота», «Взрыв из прошлого» и «Приезжие».
31 января скончался американский актер Дик Миллер. Ему было 90 лет.
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