Умер актер сериалов «Зачарованные» и «Бесстыдники»

Умер американский комик и актер Стив Бин (настоящее имя Стивен Леви). Об этом сообщает The Variety.

Ему было 58 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В 2016 году у артиста выявили редкую болезнь — рак носа. После постановки диагноза Стив Бин решил рассказать о жизни с болезнью и процессе лечения в своем эссе «Мой год без носа», опубликованном в журнале MEL.

Актер родился 27 апреля 1960 года в Массачусетсе. В 20 лет он начал выступать вместе с комиком Крисом Зито и стал популярным среди бостонской аудитории в качестве комедианта. После переезда в Лос-Анджелес он начал писать для известных юмористических шоу и сниматься в кино.

Стив Бин известен по ролям в таких сериалах, как «Зачарованные», «Бесстыдники», «Рэй Донован», «Женаты и с детьми», «Держись, Чарли!» и «Дарма и Грег». Он также снялся в фильмах «Мышиная охота», «Взрыв из прошлого» и «Приезжие».

31 января скончался американский актер Дик Миллер. Ему было 90 лет.