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Оззи Осборн попал в больницу 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: соцсети
Американский рок-музыкант и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн госпитализирован из-за осложнений, вызванных гриппом. Об этом в Twitter сообщила его жена Шэрон Осборн.
"Его врачи считают, что это — лучший способ поправиться как можно быстрее. Спасибо всем за заботу и поддержку", — написала супруга музыканта.
Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отложил первые четыре концерта европейского турне из угрозы развития пневмонии.
Артист должен был выступить в Ирландии, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Италии и Испании.
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Шоу-бизнес , В мире , Другое , Европа , Оззи Осборн
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