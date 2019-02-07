Оззи Осборн попал в больницу

Американский рок-музыкант и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн госпитализирован из-за осложнений, вызванных гриппом. Об этом в Twitter сообщила его жена Шэрон Осборн.

"Его врачи считают, что это — лучший способ поправиться как можно быстрее. Спасибо всем за заботу и поддержку", — написала супруга музыканта.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отложил первые четыре концерта европейского турне из угрозы развития пневмонии.

Артист должен был выступить в Ирландии, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Италии и Испании.