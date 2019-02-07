Киркоров отказался от фото с Пугачёвой и Галкиным

Чета Пугачёва-Галкин появились вместе 6 февраля на премьере фильма «Пилигрим». По словам автора статьи, супруги быстро прошли по красной дорожке. Однако, перед входом в зрительный зал столкнулись с Киркоровым.

Встреча, по мнению очевидцев, вышла неловкой. Певец растерянно поцеловал бывшую жену и пожал руку Галкину. На предложение прессы сфотографироваться вместе «король российского шоу-бизнеса» ответил категоричным отказом. Автор статьи уверяет, что певец таким образом «не стал лезть в уже чужую семью».

В кинозале Пугачёвой и Галкину пришлось выдержать ещё один натиск папарацци. Со стороны журналистов сыпались вопросы, касающиеся личной жизни звёзд, но артисты «не проронили ни слова».

Ранее Филипп Киркоров оценил шансы певицы Ольги Бузовой на победу в конкурсе Евровидение. По его словам, девушка обладает всеми необходимыми качествами, чтобы поразить жюри. Поэтому артист не исключает, что Бузова может рассчитывать в том числе и на первое место.