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Богохульник Шнуров взбесил народ грязной матерщиной 

Дни.ру 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский музыкант продолжает публиковать в своем микроблоге в Instagram злободневные стихотворения. Обычно поклонники хвалят талант и юмор Сергея Шнурова, однако последний пост вызывал негодование у многих пользователей.
Солист группировки "Ленинград" отправился вместе с новой супругой Ольгой Абрамкиной в Марокко. Новая фотография с отдыха появилась несколько часов назад на странице музыканта в Instagram. На снимке Сергей Шнуров позирует в черном плаще, белой рубашке, штанах и кроссовках на фоне пустыни. В подписи к посту он добавил нецензурное стихотворение, в котором рассказал о долгожданном отдыхе.
"Забить на все, и махом Разменяв последний кэш, На денек стать падишахом Касабланка, Марракеш… Классово несправедливо, В наслаждении пребывая, Возлежать в тени оливы, Отключенным от вай-фая. Пусть меня не ищут люди По работе, при делах. Я в пустыне на верблюде, И велик Аллах", — написал музыкант.
Многим пользователям не понравилось, что Сергей Шнуров решил использовать в своем тексте грубое слово рядом с именем пророка, и напали на звезду с критикой.
"Почему ты своих нецензурных стихах упоминаешь Аллаха? Поосторожнее с религией ислам", "Раз Аллаха вспомнил — рифму поприличней подбирай!", "Поминать Аллаха и использовать при этом мат… Сергей, чувства верующих нельзя оскорблять", "Нельзя использовать имя Аллаха, где есть мат!", — цитирует возмущенных комментаторов Ura.ru.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , РИА Ura.ru , Марокко
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