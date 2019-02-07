Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинации из-за секс-скандала

Постановщик биографической драмы о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» Брайан Сингер был лишен номинации на премию Британской киноакадемии BAFTA из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

В киноакадемии отметили, что это решение останется в силе, пока с режиссера не снимут все обвинения, сообщает Variety.

«Богемская рапсодия» получила семь номинаций на премию BAFTA, в том числе за лучший британский фильм. Сингер входил в число продюсеров картины, однако теперь больше не считается одним из создателей картины.

Дистрибьютор ленты студия Fox полностью поддержала решение BAFTA, пишет издание.

Ранее «Богемская рапсодия» завоевала «Золотой глобус» за лучший фильм-драму, а также была номинирована на пять «Оскаров».

Брайан Сингер, продолжающий значиться режиссером «Богемской рапсодии», не сумел закончить работу над картиной из-за увольнения, произошедшего в октябре 2017 года.

Спустя несколько дней после увольнения заявление о якобы совершенном Сингером изнасиловании написал некий Цезарь Санчес-Гузман. Еще один удар по репутации Сингера нанесло интервью его бывшего молодого человека по имени Тайлер Скопек.

Сам режиссер отвергает все обвинения в его адрес.