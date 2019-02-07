Собчак и Виторган помирились после скандала

По данным издания «СтарХит», пара вместе пришла на светскую вечеринку в честь дня рождения мужа предпринимательницы Яны Расковаловой.

Очевидцы рассказали, что Собчак и Виторган не были похожи на людей, «готовящихся к разводу» и очень хорошо общались.

После совместного выхода в свет намёки телеведущей о грядущем разводе издание сочло пиар ходом.

21 января известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.

Ранее News.ru писал о том, что Константин Богомолов появился на премьере своего спектакля «Слава». Зрители обратили внимание на лицо режиссёра — он не похож на человека, пострадавшего в драке.