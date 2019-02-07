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Собчак и Виторган помирились после скандала 

News.ru 34 минуты назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Телеведущая Ксения Собчак простила мужа, актёра Максима Виторгана за драку с её предполагаемым любовником театральным режиссёром Константином Богомоловым. Семья воссоединилась после размолвки.
По данным издания «СтарХит», пара вместе пришла на светскую вечеринку в честь дня рождения мужа предпринимательницы Яны Расковаловой.
Очевидцы рассказали, что Собчак и Виторган не были похожи на людей, «готовящихся к разводу» и очень хорошо общались.
После совместного выхода в свет намёки телеведущей о грядущем разводе издание сочло пиар ходом.
21 января известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.
Ранее News.ru писал о том, что Константин Богомолов появился на премьере своего спектакля «Слава». Зрители обратили внимание на лицо режиссёра — он не похож на человека, пострадавшего в драке.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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