Панин покидает «немытую Россию, страну рабов» 

Актер Алексей Панин показал в Instagram загранпаспорт с американской визой и несколько долларов. Снимок он подписал стихотворением Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
«One way ticket», — добавил актер в подписи. С английского эта фраза переводится как «билет в один конец».
Подписчики артиста решили, что таким способом он намекнул на свою эмиграцию.
«Как жаль что уезжают талантливые люди, удачи вам Алексей…» — написала @kalinamalina______111 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторых пользователей возмутило, что артист решил попрощаться со страной.
«Кому ты там нужен? Жалеть потом будешь», — предостерегла @pronkina5715.
«Ну это ты погорячился … с прощай не мытая Россия, сказал бы до свидания…» — добавил @ofamericawithlove.
Подписчики Панина отметили, что актер показал неимиграционную визу типа P3. Такие визы позволяют артистам временно работать в США. Визы P-3 предназначены для людей, участвующих в «уникальных культурных программах». Они доступны артистам, которые будут выступать, давать уроки или инструктировать в рамках программы, имеющей «уникальное культурное значение». Визы P3 действуют не более года.
Некоторые пользователи решили, что виза просрочена.
«Первые четыре цифры Control Number в правом верхнем углу означают год выдачи (2010) и тем самым предательски намекают, что данная виза перестала действовать много лет назад», — заявил @obps79.
Заявления Панина об отъезде из страны уже появлялись в его Instagram в прошлом году. Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что актер решил покинуть Россию, так как не хочет жить среди «полууголовников, гомофобов, необразованных, глупых, злых людей».