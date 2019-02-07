Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»

«One way ticket», — добавил актер в подписи. С английского эта фраза переводится как «билет в один конец».

Подписчики артиста решили, что таким способом он намекнул на свою эмиграцию.

«Как жаль что уезжают талантливые люди, удачи вам Алексей…» — написала @kalinamalina______111 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторых пользователей возмутило, что артист решил попрощаться со страной.

«Кому ты там нужен? Жалеть потом будешь», — предостерегла @pronkina5715.

«Ну это ты погорячился … с прощай не мытая Россия, сказал бы до свидания…» — добавил @ofamericawithlove.

Подписчики Панина отметили, что актер показал неимиграционную визу типа P3. Такие визы позволяют артистам временно работать в США. Визы P-3 предназначены для людей, участвующих в «уникальных культурных программах». Они доступны артистам, которые будут выступать, давать уроки или инструктировать в рамках программы, имеющей «уникальное культурное значение». Визы P3 действуют не более года.

Некоторые пользователи решили, что виза просрочена.

«Первые четыре цифры Control Number в правом верхнем углу означают год выдачи (2010) и тем самым предательски намекают, что данная виза перестала действовать много лет назад», — заявил @obps79.