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«Ты проклял его!»: известного юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла 

Дни.ру 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Совсем недавно в Москве простились с культовым рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. Церемония прошла не без эксцессов. Но даже после поминок Децла поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал.
Поклонники Децла нашли очередного "виновного" в смерти кумира. В этот раз под раздачу попал популярный шоумен и актер Александер Ревва.
Фанаты Толмацкого припомнили резиденту Comedy Club пророчество в кавер-версии на песню "Вечеринка". Наделенная долей черного юмора песня было исполнена еще 15 лет назад.
Тогда Ревва жестко пошутил о преждевременной смерти одного из самых популярных на тот момент артистов. "Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", — спел юморист.
Поклонники Децла пришли в ярость. Многие из них теперь грозят Ревве возмездием. "Это ты проклял Децла, живи теперь с этим", "Берегись кармы", — атакуют слушатели Толмацкого Instagram Реввы.
Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.
Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске. Врачи скорой помощи не смогли реанимировать Кирилла. Их коллега из другого города предположил, что медики работали спустя рукава, и музыканта можно было спасти.
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Шоу-бизнес , Москва
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