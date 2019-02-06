Предполагаемый сын Эдуарда Успенского сделал ДНК-тест для установления родства с писателем

Валентин Постников решил доказать, что он внебрачный наследник знаменитого автора. Он намерен претендовать на его многомиллионное наследство.

В августе прошлого года ушел из жизни 80-летний детский писатель Эдуард Успенский . Семь лет он боролся с раком, но, к сожалению, не смог побороть недуг. Писатель оставил многомиллионное состояние. Речь идет о загородном особняке в Подмосковье , вилле в Анапе и трех квартирах в столице. Как известно, Успенский несколько раз был женат. У него осталась родная дочь Татьяна от первого брака и приёмные дочери-двойняшки — Ирина и Светлана. Однако месяц назад объявился еще один предполагаемый наследник писателя.

Валентин Постников заявил в эфире одной из телепередач, что у его мамы был короткий роман с Эдуардом Николаевичем.

«Я все детство называл его дядя Эдик, потому что знал его с детства, наши семьи дружили», — делился тогда 48-летний мужчина.

Он отметил, что узнал о том, кто его настоящий отец, в возрасте 20 лет. Тогда Валентин так и не решился откровенно поговорить с Успенским. Сначала он заверен, что не будет претендовать на наследство писателя, но недавно передумал. В новом выпуске ток-шоу «Пусть говорят» Постников признался, что его мама после того, как раскрыла свою тайну и пообщалась с журналистами, стала плохо себя чувствовать.

«Мама находится при смерти», — отметил мужчина.

На передачу пришел брат Успенского Юрий Николаевич. Он согласился дать свой образец ДНК для проведения генетической экспертизы. Результаты теста были озвучены во время эфира. Оказалось, что вероятность того, что Постников является племянником Юрия Николаевича очень мала — всего 19%. При этом эксперт отметил, что результаты неоднозначны. Чтобы получить более достоверные данные, был проведен еще один ДНК-тест между Татьяной и ее дядей. Оказалось, что вероятность того, что Татьяна и Юрий Николаевич являются дядей и племянницей составляет 92%, а вот вероятность того, что они являются отцом и дочкой больше — 98%.

Гостей в студии удивили то, что брат Успенского спокойно отреагировал на полученные данные. Им его поведение показалась подозрительным. А Постников в свою очередь заверил, что намерен доказать, что он является сыном писателя любимыми способами. Скорее всего мужчина продолжит свое собственное расследование.