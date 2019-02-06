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Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына 

Рамблер 36 минут назад
Фото: ТАСС
Александр Толмацкий, отец рэпера Кирилла Толмацкого, выгнал провокатора из зала, где проходила церемония прощания с сыном, пишет «Московский комсомолец».
Во время церемонии один из присутствующих пообещал наказать виновных в смерти Децла.
«Я обещаю, Кирилл, что мы сохраним память о тебе. А тех, кто убил тебя, мы накажем. Они ответят за все, что сделали. Все, кто причастен к твоей гибели, будут наказаны. Мы не смиримся с этим. Найдем каждого», — выкрикнул молодой человек лет 25.
Отец артиста Александр Толмацкий прервал оратора и попросил его выйти из зала.
На похоронах Децла упал большой православный крест
«Мне бы не хотелось слышать такое на похоронах. Выйдете из зала, молодой человек. Не надо дурацких речей и провокаций. Что случилось, то случилось. Сделайте лучше что-то доброе», — сказал он.
Прощание с Децлом состоялось в Центральной клинической больнице в Москве, в ней приняли участие родственники певца и сотни его поклонников. По окончании церемонии они выстроились в живой коридор и проводили гроб с телом артиста громкими аплодисментами.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске после выступления на частной вечеринке. Предварительной причиной смерти 35-летнего певца названа сердечная патология.
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Шоу-бизнес , Московский комсомолец
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