Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына

Александр Толмацкий, отец рэпера Кирилла Толмацкого, выгнал провокатора из зала, где проходила церемония прощания с сыном, пишет Московский комсомолец ».

Во время церемонии один из присутствующих пообещал наказать виновных в смерти Децла.

«Я обещаю, Кирилл, что мы сохраним память о тебе. А тех, кто убил тебя, мы накажем. Они ответят за все, что сделали. Все, кто причастен к твоей гибели, будут наказаны. Мы не смиримся с этим. Найдем каждого», — выкрикнул молодой человек лет 25.

Отец артиста Александр Толмацкий прервал оратора и попросил его выйти из зала.

«Мне бы не хотелось слышать такое на похоронах. Выйдете из зала, молодой человек. Не надо дурацких речей и провокаций. Что случилось, то случилось. Сделайте лучше что-то доброе», — сказал он.

Прощание с Децлом состоялось в Центральной клинической больнице в Москве, в ней приняли участие родственники певца и сотни его поклонников. По окончании церемонии они выстроились в живой коридор и проводили гроб с телом артиста громкими аплодисментами.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске после выступления на частной вечеринке. Предварительной причиной смерти 35-летнего певца названа сердечная патология.