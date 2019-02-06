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Певица потеряла слух из-за пластической операции 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: VK.COM/ID231189045
Певица Елена Демидова потеряла слух после пластической операции. По информации телеграм-канала Mash, на лечение после неудачной пластики она потратила более 600 тысяч рублей.
Летом 2017 года Демидова решилась сделать нитяную подтяжку лица в одной из популярных московских клиник. Операцию проводил кандидат медицинских наук Льва Соцкого.
Во время операции доктор проткнул пациентке слюнную железу в двух местах и повредил языкоглоточный нерв. Несколько месяцев Демидова мучилась от сильных болей, а затем начала терять слух.
На лечение последствий операции женщина потратила более 600 тысяч рублей при стоимости подтяжки в 35 тысяч рублей. Ей удалили нити из лица, однако восстановить нерв полностью не удалось.
Женщина проводит независимую экспертизу и собирается подать в суд на Льва Соцкого.
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Шоу-бизнес , Елена Демидова
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