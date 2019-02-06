Певица потеряла слух из-за пластической операции

Певица Елена Демидова потеряла слух после пластической операции. По информации телеграм-канала Mash, на лечение после неудачной пластики она потратила более 600 тысяч рублей.

Летом 2017 года Демидова решилась сделать нитяную подтяжку лица в одной из популярных московских клиник. Операцию проводил кандидат медицинских наук Льва Соцкого.

Это певица Елена Демидова. Она хотела стать красивой и пошла на пластическую операцию. Вместо подтяжки хирург проколол ей слюнные железы и подъязычный нерв. Певица частично оглохла и потратила на лечение 650 тысяч.



Клиника на Новом Арбате, хирург — кандидат медицинских наук. pic.twitter.com/UE7K64DFgr— Breaking Mash (@BreakingMash) 6 февраля 2019 г.

Во время операции доктор проткнул пациентке слюнную железу в двух местах и повредил языкоглоточный нерв. Несколько месяцев Демидова мучилась от сильных болей, а затем начала терять слух.

На лечение последствий операции женщина потратила более 600 тысяч рублей при стоимости подтяжки в 35 тысяч рублей. Ей удалили нити из лица, однако восстановить нерв полностью не удалось.

Женщина проводит независимую экспертизу и собирается подать в суд на Льва Соцкого.