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Жена Децла оставила на его могиле сверток 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Супруга рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, оставила на его могиле несколько предметов, пишет «Московский комсомолец».
Юлия Толмацкая положила на могилу певца очки, браслет, открытку и загадочный сверток.
Прощание с Децлом состоялось в Центральной клинической больнице в Москве, в ней приняли участие родственники певца и сотни его поклонников. По окончании церемонии они выстроились в живой коридор и проводили гроб с телом артиста громкими аплодисментами.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске после выступления на частной вечеринке. Предварительной причиной смерти 35-летнего певца названа сердечная патология.
Шоу-бизнес , Московский комсомолец
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