Жена Децла оставила на его могиле сверток

Супруга рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, оставила на его могиле несколько предметов, пишет Московский комсомолец ».

Юлия Толмацкая положила на могилу певца очки, браслет, открытку и загадочный сверток.

Прощание с Децлом состоялось в Центральной клинической больнице в Москве, в ней приняли участие родственники певца и сотни его поклонников. По окончании церемонии они выстроились в живой коридор и проводили гроб с телом артиста громкими аплодисментами.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске после выступления на частной вечеринке. Предварительной причиной смерти 35-летнего певца названа сердечная патология.