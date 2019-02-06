На похоронах Децла упал большой православный крест

В ходе церемонии прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децл) кто-то из присутствующих задел большой православный крест, который должен был быть установлен на могиле. Об этом сообщает агентство "Росбалт".

Как отмечается, при падении креста во время прощания с артистом в ЦКБ раздался шум, и некоторые из присутствовавших посчитали падение креста плохим знаком.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.