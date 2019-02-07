«Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия»: молодая помощница Петросяна решила обратиться в полицию

В конце прошлого года молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла все секреты в эфире федерального телеканала. Она заявила, что живет с сатириком. В этом году она открыла для всех желающих свой Instagram. Брухунова с завидной регулярностью выкладывает снимки и делится последними событиями.

На своей страничке в социальной сети Instagram она заявила, что в последнее время участились попытки сбора информации о ее частной жизни со стороны различных СМИ.

«Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия. Тем не менее, мое терпение имеет границы. В связи с этим, я приняла решение обратится в правоохранительные органы, а также направить в адрес некоторых СМИ официальное требование о запрете любого распространения моих фотографий и сбора информации о моей частной жизни. Также, я прошу все порядочные СМИ не заниматься подобным, так как это преследуется по закону», — заметила она.

«Таня, я бы посоветовала не переживать и беречь свои нервы… Но сама как спичка вспыхиваю, но ответить ничего не могу, внутри себя переживаю несколько дней. Конечно борюсь с этим, но организму не легче от перенесенного стресса. Очень надеюсь, что вы себя побережете. Огромная радость смотреть и читать ваш аккаунт. Пусть в нем больше позитива будет и счастья», «Уже перешли все границы дозволенного», «Даже ангельскому терпению рано или поздно приходит конец. Неужели СМИ мало тех, кто и сам бы приплатил, лишь бы о нём заговорили? А счастлив тот, кому хорошо у себя дома, в кругу близких людей. А несчастным это прямо покоя не даёт», «Танюша, не принимайте близко к сердцу! Вы интересны, с этим ничего не поделаешь, некоторые кожу на себе рвут, лишь бы в телевизор влезть. Главное, поберегите нервы, писаки этого не стоят!» — заметили в комментариях пользователи.