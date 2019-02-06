Тимати пристыдили за фото в день похорон Децла

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рэпера Тимати , опубликовавшего в Instagram фото с отдыха в день похорон Децла, которого артист назвал другом детства.

На снимке Тимати изображён на пляже с доской для сёрфинга в руках. Артист смотрит на водную гладь, при этом ощущая себя «где-то в параллельной реальности».

Пользователи соцсети раскритиковали артиста за пост, опубликованный в день прощания с Кириллом Толмацким.

«Фу противный тип отписываюсь жаль Кирилла ты предатель», — заявил пользователь под ником @liza.kotova.3532 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

«Хорошо пришел Кирюху проводить, просто красава», — отметил @de.mis.ojos.

«Уважения нет к тебе никакого, не приехать на похороны Кирилла...просто постоять и попрощаться. Фото с серфом конечно же дороже…» — негодует @the_chemical_sisters1377.

За сутки снимок набрал почти 450 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев.

Ранее подписчики Тимати высмеяли артиста за публикацию в Instagram, в которой рэпер наряду с Децлом назвал себя «пионером жанра». Пользователи отметили, что Толмацкий имеет полное право называться первопроходцем хип-хоп культуры в России, в то время, как Тимати — «это Тантум верде Форте».