Все ради нее: рассекречена «мифическая» женщина Билана

Скандальный блогер Елена Миро в своем Telegram-канале резко выразилась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана

"Билан, как говорят, написал книгу. Уже смешно, вспоминая, как Дима на самом деле "пишет". Рукопись называется "Планета Билан", и посвящена она ему самому", — начала свой пост Миро.

Она предположила, что написали книгу за певца "литературные рабы", красочно рассказав читателю, почему исполнитель до сих пор не женился.

В книге сказано, что Билан выбрал карьеру вместо любви.

"Хотя, конечно, и сам любил, и был любим. Но любовь к музыке, к зрителю все-таки пересилила любовь к мифической женщине", — заявила блогер.

По ее словам, основная масса платежеспособных фанатов Билана — женщины немного старше бальзаковского возраста.

"То бишь, старые жирные клячи, которых не пашет муж, а им хочется немного любви", — с сарказмом раскритиковала поклонниц.