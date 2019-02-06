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Все ради нее: рассекречена «мифическая» женщина Билана 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Скандальный блогер Елена Миро в своем Telegram-канале резко выразилась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана.
"Билан, как говорят, написал книгу. Уже смешно, вспоминая, как Дима на самом деле "пишет". Рукопись называется "Планета Билан", и посвящена она ему самому", — начала свой пост Миро.
Она предположила, что написали книгу за певца "литературные рабы", красочно рассказав читателю, почему исполнитель до сих пор не женился.
В книге сказано, что Билан выбрал карьеру вместо любви.
"Хотя, конечно, и сам любил, и был любим. Но любовь к музыке, к зрителю все-таки пересилила любовь к мифической женщине", — заявила блогер.
По ее словам, основная масса платежеспособных фанатов Билана — женщины немного старше бальзаковского возраста.
"То бишь, старые жирные клячи, которых не пашет муж, а им хочется немного любви", — с сарказмом раскритиковала поклонниц.
"Вот сопливый подопечный бабы Яги и втирает: умею писать (на самом деле, нет), я любил женщину в прошлом году (на самом деле, нет), я выбрал сцену и музыку (тоже, на самом деле, нет — ему просто нужны деньги)", — заключила Лена Миро о Диме Билане.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Лена Миро
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