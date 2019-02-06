Пригожин вспомнил молодость

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 5 Фев 2019 в 4:40 PST Продюсер показал свой юношеский портрет и предложил поклонникам поделиться впечатлениями

Муж и продюсер певицы Валерии известен как человек, не лишенный самоиронии. Но на этот раз Иосиф Пригожин решился на отчаянный шаг: он сфотографировался рядом с собственным портретом 25-летней давности и попросил поклонников честно сравнить, каким он был в юности и хорош ли сейчас. Пригожин напомнил, что сам он родом из Азербайджана, где в моде были пышные усы и не менее пышная шевелюра — как у главного героя в фильме «Мимино». Кстати, сравнение с киногероем Вахтанга Кикабидзе не случайно. Свою карьеру продюсера Пригожин начал именно в качестве администратора артиста, которого все называли просто Буба Кикабидзе.

Сейчас растительность на лице и голове Иосифа Пригожина улетучилась, а морщин как будто и не прибавилось. Поклонники оценили изменения к лучшему и уверили, что лысина придает мужественности образу, а отсутствие усов не портит. Так что, по общему мнению, четверть века назад Иосиф Пригожин был молодой и красивый кавказский мачо, а сейчас стал просто видным мужчиной.