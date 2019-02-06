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Церемонию прощания с Децлом омрачил инцидент 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из гостей церемонии прощания с Кириллом Толмацким (Децл) пообещал «отомстить» за музыканта. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«МК» отмечает, что «человек из толпы» взял слово после речи отца рэпера, продюсера Александра Толмацкого.
«Кирилл, мы отомстим за тебя, кто это сделал, будет наказан. Все ответят за это», — заявил мужчина.
Отец музыканта не дал ему закончить выступление. Толмацкий заявил, что не хочет слышать такие заявления на похоронах, и попросил мужчину покинуть зал.
«Не надо провокаций. Как случилось, так случилось», — подчеркнул продюсер.
Он посоветовал мужчин сделать что-то доброе вместо таких заявлений.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке.
Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца. Точную причину смерти медики назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Церемония прощания с музыкантом прошла 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Комментарии
Шоу-бизнес , Московский комсомолец
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