Старшеклассницы поиздевались над дочерью Кравец

Российская светская львица Алена Кравец рассказала о том, что недавно ее 11-летняя дочь Даниэлла подверглась издевательствам со стороны старшеклассниц в частной элитной школе, где она сейчас учится.

Старшеклассницы заперли девочку в туалете и насильно остригли ей волосы.

«Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается!» — рассказала Алена Кравец в интервью порталу «Дни ру».

«Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха», — приводит слова Кравец «Дни.ру.

Артистка также пообещала написать заявление в полицию на восьмиклассницу, которая издевалась над ее маленькой дочерью.

Кравец уже проконсультировалась с адвокатом и считает, что старшеклассниц могут поставить на учет в комнату по делам несовершеннолетних.