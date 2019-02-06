Старшеклассницы поиздевались над дочерью Кравец 

Российская светская львица Алена Кравец рассказала о том, что недавно ее 11-летняя дочь Даниэлла подверглась издевательствам со стороны старшеклассниц в частной элитной школе, где она сейчас учится.
Старшеклассницы заперли девочку в туалете и насильно остригли ей волосы.
«Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается!» — рассказала Алена Кравец в интервью порталу «Дни ру».
«Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха», — приводит слова Кравец «Дни.ру.
Артистка также пообещала написать заявление в полицию на восьмиклассницу, которая издевалась над ее маленькой дочерью.
Кравец уже проконсультировалась с адвокатом и считает, что старшеклассниц могут поставить на учет в комнату по делам несовершеннолетних.