Клип Децла озадачил поклонников

Интернет-пользователи обсудили клип Кирилла Толмацкого (Децл) на инструментальный трек Inferno. Видео было опубликовано после смерти музыканта, и поклонники решили, что рэпер оставил для них послание.

«Очень ждала это видео, первая посмотрела. Клип не очень понятен, есть какой то посыл, загадка, странно..» — отметила Zafina V в комментариях под видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В клипе появляются молодые люди, которые перемещаются по городу в небольшом фургоне и на скейтах, снимают на телефоны разные объекты, что-то прячут, а также проводят некие опыты в лаборатории.

Пользователь Маратканов Никита заявил, что знает разгадку. По его словам, герои клипа спрятали в разных местах «закладки» с чаем.

«Это его чай то есть он его изобрел. И по этому видео можно найти чай и забрать себе», — написал пользователь.

Еще в 2017 году в интервью каналу «Кубань 24» Толмацкий рассказал, что занимается продажей чая и один из его клипов станет рекламой.

В комментариях поклонники музыканта отметили, что он оставил после себя слишком много загадок.

«Хочется верить, что это такая гениальная затея Кира, многоходовка… В любом случае, идея с закладками чая гениальна!» — отметила Sofirus Sofirus.

«Слишком много совпадений, включая этот клип в день похорон. Надеюсь встретить Ле Трюка на Тайском острове и пройти мимо, сделав вид, что не узнал)» — добавил Academik Pavlov.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке.

Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца. Точную причину смерти медики назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В одном из интервью музыкант рассказывал, что хотел инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. После смерти музыканта это заявление начали активно обсуждать в интернете.