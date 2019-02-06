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Децла проводили в последний путь аплодисментами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве завершилась церемония прощания с известным музыкантом.
В Москве завершилась церемония прощания с рэпером Децлом. В последний путь родные, близкие и поклонники музыканта отправили под продолжительные аплодисменты.
Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ. Цветы к гробу артиста несли сотни людей.
Уже сегодня Децла похоронят на Пятницком кладбище.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля на 36-м году жизни после выступления в Ижевске. Основная версия смерти артиста — сердечная патология.
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