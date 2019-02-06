Децла проводили в последний путь аплодисментами

Москве завершилась церемония прощания с известным музыкантом.

В Москве завершилась церемония прощания с рэпером Децлом. В последний путь родные, близкие и поклонники музыканта отправили под продолжительные аплодисменты.

Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ. Цветы к гробу артиста несли сотни людей.

Уже сегодня Децла похоронят на Пятницком кладбище.