Отец упал на гроб Децла

Во время прощания с сыном у Александра Толмацкого сдали нервы. На панихиде продюсер подошёл к телу Децла, в это время присутствующие в зале люди расступились. Мужчина не смог совладать с эмоциями и упал на гроб.

"Взял сына за руку. Так стоял минут пять. Собравшиеся не сдерживали слез", — описывает происходящее корреспондент МК.

Отметим, что Децл не общался много лет с отцом. Александр Толмацкий ни разу не видел своего 14-летнего внука Тони. Их первая встреча произошла на похоронах. Во время ходе церемонии прощания дедушка сел рядом с мальчиком. Толмацкий все время обнимал Тони.

Против общения Толмацкого-старшего с Тони выступал сам Децл. Он не смог простить отцу уход из семьи и не желал его видеть.