Отец упал на гроб Децла 

Во время прощания с сыном у Александра Толмацкого сдали нервы. На панихиде продюсер подошёл к телу Децла, в это время присутствующие в зале люди расступились. Мужчина не смог совладать с эмоциями и упал на гроб.
"Взял сына за руку. Так стоял минут пять. Собравшиеся не сдерживали слез", — описывает происходящее корреспондент МК.
Отметим, что Децл не общался много лет с отцом. Александр Толмацкий ни разу не видел своего 14-летнего внука Тони. Их первая встреча произошла на похоронах. Во время ходе церемонии прощания дедушка сел рядом с мальчиком. Толмацкий все время обнимал Тони.
Против общения Толмацкого-старшего с Тони выступал сам Децл. Он не смог простить отцу уход из семьи и не желал его видеть.
Напомним, Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в клубе Ижевска в ночь на 3 февраля. Музыканту было 35 лет. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем.