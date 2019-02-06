Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Появились слухи о том, что между ведущими шоу "Один в один" произошел конфликт. Якобы, Игорь Верник и Александр Олешко не поделили эфирное время.
СМИ писали, что Олешко высказывал недовольство тем, что коллеге дали больше текста на рейтинговой программе. Верник бросил достойный вызов артисту, прекрасно зарекомендовавшему себя в роли ведущего.
Верник прокомментировал эти слухи. Оказалось, что они с Олешко дружат, но на сцене немножко соревнуются. "Это счастливый союз, в котором с творческим человеком можно заниматься творческим пинг-понгом. У нас присутствует понимание на разных уровнях: профессиональном — актерском и человеческом. Правда, это не отменяет поединок и соревнование, что делает существование на сцене еще более интересным", — цитирует телеведущего StarHit.
Поделился впечатлениями о совместной с Верником работе и сам Олешко. Оказывается, товарищи часто разыгрывают друг друга после съемок. Выяснилось и то, что Александр давно мечтал выйти на одну сцену с Игорем Верником.
"На съемках "Один в один" у нас произошло счастливое открытие интересного дуэта. Мы самые настоящие творческие партнеры, которые с полуслова понимают друг друга!" — поделился Олешко. При этом он добавил, что у них с Верником есть своя территория, свои "отмычки" и способы разговора с публикой.
Напомним, ранее Игорь Верник оскандалился из-за того, что проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка в Москве. Как писали "Дни.ру", внедорожник Range Rover актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали дорогое авто. Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.
Дни.ру: последние новости
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец Вероломное предательство отца довело Децла до могилы Обнародовано прощальное видео умершего Децла
Комментарии1
Шоу-бизнес , Игорь Верник , Александр Олешко , StarHit
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Опубликовано прощальное видео Децла
Шоу-бизнес
Бронебойные возможности"Удава" показали на видео
Армия Оружие
Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну
Шоу-бизнес
Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Зеленый костюм рокера «Паука» взволновал полицию
Шоу-бизнес Криминал
На оранжевой ветке метро остановились поезда
Происшествия
В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение