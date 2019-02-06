Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту

СМИ писали, что Олешко высказывал недовольство тем, что коллеге дали больше текста на рейтинговой программе. Верник бросил достойный вызов артисту, прекрасно зарекомендовавшему себя в роли ведущего.

Верник прокомментировал эти слухи. Оказалось, что они с Олешко дружат, но на сцене немножко соревнуются. "Это счастливый союз, в котором с творческим человеком можно заниматься творческим пинг-понгом. У нас присутствует понимание на разных уровнях: профессиональном — актерском и человеческом. Правда, это не отменяет поединок и соревнование, что делает существование на сцене еще более интересным", — цитирует телеведущего StarHit

Поделился впечатлениями о совместной с Верником работе и сам Олешко. Оказывается, товарищи часто разыгрывают друг друга после съемок. Выяснилось и то, что Александр давно мечтал выйти на одну сцену с Игорем Верником.

"На съемках "Один в один" у нас произошло счастливое открытие интересного дуэта. Мы самые настоящие творческие партнеры, которые с полуслова понимают друг друга!" — поделился Олешко. При этом он добавил, что у них с Верником есть своя территория, свои "отмычки" и способы разговора с публикой.

Напомним, ранее Игорь Верник оскандалился из-за того, что проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка в Москве. Как писали "Дни.ру", внедорожник Range Rover актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали дорогое авто. Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.