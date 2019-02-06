«Помните про эффект бумеранга»: Лазарев резко ответил на провокацию хейтеров

35-летний артист опубликовал в своем микроблоге смешное и странное письмо одного из интернет-пользователей, адресованное радиостанции.

Совсем скоро оргкомитет российского представительства на «Евровидении»-2019 объявит имя участника от нашей страны, и в Сети все активнее обсуждаются слухи, что им снова станет Сергей Лазарев . Не все довольны таким возможным решением продюсеров, и, как считает сам артист, его недоброжелатели активизировались. Так он объяснил странное письмо в адрес радиостанции «Новое радио», скриншот которого опубликовал в своем микроблоге.

«В предверии объявлении участника на Евровидение-2019 от России, моя кандидатура кому-то не дает покоя и «кое-кто» вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя! Друзья, помните про эффект бумеранга! Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере! Так что будьте добрее!» — эмоционально ответил на описанную в сообщении ситуацию Лазарев (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).