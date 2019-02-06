35-летний артист опубликовал в своем микроблоге смешное и странное письмо одного из интернет-пользователей, адресованное радиостанции.
Совсем скоро оргкомитет российского представительства на «Евровидении»-2019 объявит имя участника от нашей страны, и в Сети все активнее обсуждаются слухи, что им снова станет Сергей Лазарев. Не все довольны таким возможным решением продюсеров, и, как считает сам артист, его недоброжелатели активизировались. Так он объяснил странное письмо в адрес радиостанции «Новое радио», скриншот которого опубликовал в своем микроблоге.
«В предверии объявлении участника на Евровидение-2019 от России, моя кандидатура кому-то не дает покоя и «кое-кто» вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя! Друзья, помните про эффект бумеранга! Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере! Так что будьте добрее!» — эмоционально ответил на описанную в сообщении ситуацию Лазарев (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Сергей уже участвовал в престижном конкурсе три года назад и занял тогда лишь третье место, хотя многие прочили ему победу. А в прошлом году на «Евровидение» в Лиссабон поехала Юлия Самойлова, которая не смогла пройти в финал.