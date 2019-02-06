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Отец Децла попросил у него прощения 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Александр Толмацкий в Facebook опубликовал обращение к умершему сыну. Отец Децла предположил, что он был плохим отцом, и попросил у Кирилла прощения.
«Так мы с тобой и не поговорили…» — начал обращение деятель шоу-бизнеса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).
По словам Толмацкого, больше всего на свете он боялся, что Децл не придёт на его похороны. Продюсер отметил, что в отличие от сына он всегда предпринимал попытки возобновить общение, которые, тем не менее, всякий раз проваливались.
«Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес», — отметил Толмацкий.
Отец рэпера предположил, что он, возможно, был плохим отцом, но подчеркнул безграничность любви к сыну.
«Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой», — резюмировал продюсер.
В конце обращения Толмацкий попросил у сына прощения и отметил, что «сердце разрывается от любви и от боли».
Александр Толмацкий в начале 2000-х являлся продюсером Децла, однако спустя некоторое время отец и сын прекратили сотрудничество. СМИ отмечали, что Толмацкие полностью разорвали общение.
Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске в местном клубе «Пош» после выступления. Толмацкий потерял сознание в гримёрке. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть артиста. По неподтверждённой пока информации, причиной гибели рэпера стала острая сердечная недостаточность. Родные и близкие Децла заявили, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Толмацкому было 35 лет.
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