Внебрачный сын Эдуарда Успенского будет бороться за наследство в 20 миллионов долларов

Детский писатель Эдуард Успенский оставил после своей смерти огромное состояние. Оно оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Между тем на эти деньги собирается претендовать писатель Валентин Постников. Он уверяет, что является внебрачным сыном Успенского. Он готов пройти экспертизу ДНК.

Эдуард Успенский так и не смог простить предательство третьей женыВ последнем интервью для программы «Прямой эфир» писатель рассказал о взаимоотношениях с экс-супругой.

Постникова воспитывал советский детский писатель Юрий Дружков. Именно его он долгие годы считал своим отцом. Отец был старше мамы Постникова на 18 лет. Когда писателю было 13 лет Дружков умер. Он был с детства не здоров. Страдал туберкулезом костей ноги. В детстве Постников обращал внимание, что его родители почему-то спали в разных комнатах.

Уже позже писатель узнал, что у его мамы случился роман с Успенским. Он был близким другом Дружкова и часто захаживал в гости к семейству. Известно также, что Успенский был очень любвеобильным молодым человеком. Первая жена ушла от него именно из-за измен. В итоге у Успенского случился роман с мамой Постникова. Когда родительница поняла, что беременная, она решила сохранить тайну. В 20 лет она рассказала сыну, что на самом деле его биологический отец Эдуард Успенский, сообщает « Комсомольская правда ».

Эдуард Успенский умер в августе 2018 года. Он без всякого сомнения является кумиром ни одного поколения россиян. Именно он придумал таких героев, как Чебурашка, крокодил Гена, пес Шарик и кот Матроскин. В 2011 году у Успенского был обнаружен рак желудка. На протяжении нескольких лет он боролся с болезнью и в итоге смог побороть недуг. Когда казалось, что неприятности позади на Успенского обрушилась новая напасть. Врачи поставили ему диагноз — рак простаты. У писателя снова началась борьба за жизнь. Он проходил курсы химиотерапии в Германии, однако заболевание прогрессировало. В августе 2018 года ему стало плохо. Медики посоветовали ему лечь в клинику, чтобы продолжить лечение, однако он, видимо понимая, что конец близок отказался. Он умер спустя несколько дней. Писателя похоронили на Троекуровском кладбище.