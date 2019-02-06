Опубликован последний клип Децла

На канале Децла (Кирилла Толмацкого) в YouTube появилось новое видео на трек из его альбома μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация).

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др. -греч. μετ-εμψύχωσις — "переселение душ")), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в описании к клипу.

Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Рэперу стало внезапно плохо, скорая пыталась откачать его в течение получаса, однако в итоге констатировала смерть.

Точная причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз. По предварительным данным, у Децла остановилось сердце.